Donald Trump ha recibido más de 12 mil tweets "amenazándolo de muerte"

17:00 Muchos de los mensajes investigados por el servicio secreto estadounidense han sido realizados como una parodia y no significan algo grave.

Donald Trump lleva 12 días como presidente de Estados Unidos y en ese período a través de la red social Twitter le han llegado mas de 12 mil mensajes con "amenazas de muerte".

Muchos de los escritos son en forma de broma y no representan un real peligro para el mandatario. Aunque no todo es tan bajo perfil, pues un tweet que dice "si alguien fue lo suficientemente cruel como para asesinar a MLK, tal vez alguien será lo suficientemente amable para asesinar a Trump", está siendo investigado por el Servicio Secreto, según la Associated Press.

Así lo explicó el ex agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos, Tim Franklin, al señalar en una llamada telefónica el martes que "es la gente que tiene una verdadera y auténtica intención de hacer daño. El Servicio Secreto está preocupado".

Además, agregó que "no van a golpear la puerta de todos los que hacen un comentario negativo de Twitter".