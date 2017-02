Actor argentino: "Desde que llegó Macri no me alcanza el sueldo"

El actor argentino Federico Luppi, uno de los rostros más conocidos del cine latinoamericano, mostró su disconformidad con las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que le cuesta cubrir sus gastos a fin de mes.

"Por primera vez en mi vida me angustio cuando llego a fin de mes. Siempre he estado estirando la cuerda y ahora no sé que va a pasar mañana", aseguró Luppi durante una entrevista con la emisora local Radio 10.

El actor de 80 años afirmó que atraviesa "una especie de crisis conceptual angustiosa" que le impide tener "las atracciones mínimas de un pequeño burgués" como tomarse un vermú, ir al cine o salir a cenar.

Asimismo, denunció la "vergüenza, cinismo, depredación, perversión, impunidad y caradurismo" que, a su juicio, están "a la orden del día" en los discursos de un Ejecutivo que busca "crear grandes negocios y que la gente que gana 10 lucas (forma coloquial para referirse a 10.000 pesos, unos 634 dólares) tenga que pagar 7.000 (437 dólares) de luz o gas".

"Estoy decepcionado, amargado, tristón, solitario", señaló el célebre intérprete, a quien le cuesta ya hablar "profundamente" de política argentina, pues siente que dice cosas "que no cuajan en el corazón de los demás" y no ve "esa especie de masa palpitante y solidaria" que, asegura, existió en el país.