Extraen una cucaracha viva desde el cerebro de una mujer en la India

Selvi de 42 años vive en Injambakkamal, al sur de la India, y ahora es uno de los casos más comentados de la medicina por su rareza.

Luego que sintiera una sensación extraña y un hormigueo entre su nariz y ojos, le pidió a uno de sus familiares que la llevaran al doctor y descubrieron que tenía una cucaracha al interior de su cráneo y además, el insecto estaba vivo.

Según un reportaje de "The New Indian Express" que trató el caso, la mujer estaba durmiendo cuando el insecto entró por su nariz y ella intentó sacarla, pero no pudo.

“No podría explicar la sensación que tenía, pero estaba segura que se trataba de un insecto. Había un cosquilleo, había como algo retorciéndose, cuando se movía me daba una sensación de quemazón en los ojos. Pasé toda la noche incómoda, sentada, despertando a cada momento", dijo la mujer al medio de la India.

Después de una endoscopia los médicos confirmaron que tenía una cucaracha entre los ojos, la que pudieron sacar con éxito después de una cirugía.

El doctor que la operó dijo que era su primer caso de este tipo en sus décadas de trayectoria.

Sin embargo, que la cucaracha estuviese viva fue mucho mejor, pues los médicos aseguraron que de haber muerto, el insecto hubiese dañado el cerebro de la mujer.