Le dijo a su abuela que era bisexual y ella le tejió un chaleco con un arcoíris

La holandesa Suna Huls dijo que "no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar. Pero sabía que me quiere mucho y esperaba que me apoyase".

Una holandesa decidió contarle a su abuela que era bisexual y se llevó una gran sorpresa.

Es que la abuela de la holandesa Suna Huls le tejió un chaleco con el diseño de un arcoíris, el símbolo del orgullo gay.

La joven subió la imagen a las redes sociales y rápidamente se hizo viral.

Huls declaró a Pink News que "no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar. Pero sabía que me quiere mucho y esperaba que me apoyase. Le tuve que explicar lo que significaba ser bisexual. Mi abuela realmente no sabía mucho sobre la comunidad LGBT. Ahora puedo ser yo misma".