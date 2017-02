Inglaterra: joven recibió un humillante emoji como respuesta a una entrevista laboral

Megan Dixon, una joven de 18 años de Leicester, Inglaterra decidió viralizar a través de las redes sociales, la humillante respuesta que recibió de un restoran después de una entrevista laboral.

El martes, Dixon asistió a una entrevista al restoran Miller and Carter, donde tuvo una entrevista. De acuerdo al mensaje que publicó en Twitter, Dixon, a quien se le dijo que recibiría un correo con un plazo de "unos pocos días", recibió de vuelta un mensaje de texto un minuto después de abandonar el lugar.

"Es un no" respondió su entrevistadora. "Okay" escribió la joven, quien preguntó detalles respecto del rechazo.

En su respuesta, la entrevistadora le dijo que no habían congeniado y que sus respuestas habían sido básicas, y acompañó el texto con un emoji llorando de la risa.

Imagine going for a job interview and the woman says she will email u in a few days but then waits 1 minute after u leave to text u this ?? pic.twitter.com/8hOY899wNZ