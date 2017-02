La gárgola de más de 700 años que se parece a Donald Trump

¿Habrá sido una premonición o algo por el estilo? Cuesta creerlo, pero esta gárgola de hace 700 años ubicada en la catedral de Southwell, en Nottinghamshire (Reino Unido), es muy parecida al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La imagen fue tomada por Samira Ahmed en agosto de 2016, pero ahora se ha recuperado en redes sociales luego de la elección del republicano. Se ubica en la sede del obispo de Southwell y Nottingham y lugar en el que se establece la diócesis.

De acuerdo al medio Newark Advertiser , hay cerca de 280 caras esculpidas en los muros del santo recinto, de unos 700 años de antigüedad.

