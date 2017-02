Volvieron los desnudos a la revista Playboy

“Seré el primero en admitir que el modo en el que la revista mostraba la desnudez era anticuado, pero quitarla por completo fue un error. La desnudez no fue nunca el problema porque la desnudez no es un problema. Hoy recuperamos nuestra identidad y reclamamos quienes somos”, escribió hoy en su cuenta de Twitter el director creativo de la revista Playboy, Cooper Hefner, dando cuenta de que la decisión de quitar los desnidos hace un año no resultó y que volverán a las portadas.

Hay que recordar que el creador de la revista que tiene 63 años, Hugh Hefner, no había estado de acuerdo con la decisión.

De este modo, el próximo número de marzo/abril, que ya se ve en la web , tiene a la modelo Elizabeth Elam, fotografiada desnuda por Gavin Bond. El titular dice: “Naked Is Normal” ("la desnudez es normal") .