Ridley Scott rodará película sobre El Chapo Guzmán

22:32 Las grabaciones se harán en la cárcel vieja de Málaga, España. "The Cartel" contará la guerra por el control del tráfico de drogas entre México y EE UU. Para el policía antinarcóticos resuena el nombre de Leonardo DiCaprio.

El cineasta británico Ridley Scott vuelve a España para rodar la película "The Cartel", donde narrará la historia del narcotraficante "Chapo Guzmán", en el marco de la guerra por el control del tráfico de drogas entre México y EE UU.

Como escenario, usará la cárcel vieja de Málaga, la que se convertirá en una cárcel mexicana de alta seguridad. Además de la base Coronel Matías de Colmenar Viejo, a las afueras de Madrid.

Scott que estrenará en breve "Alien: Covenant", visitó el penal en diciembre pasado. Basado en la novela de Don Winslow, "The Cartel" recrea la primera y espectacular fuga del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2001.

La novela avanza al ritmo de las historias cruzadas de Art Keller y Adam Berrera, dos amigos cuyos caminos se bifurcan cuando el primero acaba convirtiéndose en agente antidrogas de la DEA y el segundo se une al cartel de Sonora.

Para el papel de policía antinarcos suena el nombre de Leonardo DiCaprio. El ganador de un Oscar por "The Revenant" y Scott ya trabajaron juntos en el thriller "Body of Lies" (2008).

Según el "Diario Sur" , está previsto que la filmación arranque el segundo semestre de este año. "The Cartel" será el quinto rodaje de Scott en España tras "Exodus: Dioses y reyes", "The Counselor", "Kingdom of Heaven" y "1492: La conquista del paraí­so", en la que participaron Ángela Molina y Fernando Rey.