Le robaron bicicleta a ministro belga cuando anunciaba la construcción de ciclovías

El ministro de Obras Públicas y Movilidad de Bélgica, Ben Weyts, estaba en un acto público para anunciar la mayor inversión estatal para construir ciclovías en el país cuando le robaron su propia bicicleta.

Luego de una hora y media de conferencia donde dijo que serían 300 millones de euros los destinados a este proyecto que se concretará el 2019, el ministro con ropa deportiva fue hasta donde dejó su bicicleta junto a toda la prensa para tomar unas imágenes promocionales. Sin embargo, ahí todos se encontraron con la sorpresa.

14/02 Police On Web fietsdiefstal gemeld, 15/02 6u50 bevestiging dr @pz_zennevallei. Da's al dat. Als 't goed is, zeggen we het nog liever ??