Modelo británica se mostró tal cual es en una íntima foto: "No eres menos por tus cicatrices"

La modelo Emily Bador usa su cuenta de Instagram para entregar mensajes sobre amarse a uno mismo por encima de todo. En más de una de sus fotos entrega estos consejos para reforzar la autoestima de sus seguidores.

En una de sus últimas fotos aparece con axilas sin depilar, sin maquillaje, con cicatrices a la vista, acné y también con un abdomen sin trabajar; todas sus características que la hacen sentir orgullosa.

Emily forma parte de un movimiento donde las modelos buscan apoyar la reapropiación del cuerpo de las mujeres, con el que se pretende conseguir que los estándares de la moda sean más naturales y menos rigurosos.

En este mensaje la modelo británica escribió: "No tienes por qué ser perfecta para nadie. No vales menos porque no tengas el estómago completamente plano. No vales menos porque no te depiles las axilas. No eres menos guapa porque tengas cicatrices, estrías, eccemas o acné".

Y agregó que la cosificación del cuerpo de las mujeres es un tema que ya la satura. "Si te importa que yo o cualquiera tenga michelines, cicatrices o pelo en las axilas, entonces no voy a perder el tiempo contigo. Sinceramente, me aburre el odio".

La modelo también subió una imagen donde según ella estaba más delgada que ahora: "Se necesita tiempo para aprender a amar a ti mismo y la forma en que su cuerpo cambia, ¡pero vale la pena el viaje!. Usted sigue siendo válido y digno si usted no se parece a todos los modelos de instagram por ahí, usted es válido y digno de sólo ser usted".