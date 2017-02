Brasil: Lula da Silva ganaría las próximas elecciones presidenciales según encuesta

19:15 El ex jefe de Estado vencería un hipotético balotaje ante el actual mandatario de Brasil, Michel Temer.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2018, en las que podría ser candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), según una encuesta divulgada este miércoles.

El ex presidente, quien tiene cinco procesos abiertos en su contra relacionados con el caso de corrupción en Petrobras, vencería en los tres escenarios previstos por el sondeo realizado por la empresa MDA a pedido de la Confederación Nacional del Transporte (CNY).

En la primera vuelta de las elecciones, Lula vencería con porcentajes que varían del 30,5 al 31,8 por ciento, mientras en una eventual segunda vuelta, se impondría con el 39,7 por ciento de los votos frente al senador y ex candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña, Aécio Neves, quien obtendría el 27,5 por ciento.

El ex jefe de Estado también ganaría un hipotético balotaje ante el actual presidente de Brasil, Michel Temer, imponiéndose con un 42,9 versus un 19 por ciento, según otra encuesta divulgada por la CNT.

Finalmente, Da Silva también ganaría con un 38,9 por ciento a la ecologista y ex senadora Marina Silva (27,4 por ciento), quien perdió en la primera vuelta de las elecciones de 2014.

Lula todavía no ha confirmado oficialmente su candidatura, pero el PT confía en que el ex presidente concurrirá a las elecciones, siempre y cuando no sea impedido por la Justicia.