Primer ministro turco confirmó plan para atacar al Estado Islámico en Siria junto a EE.UU.

Turquía tiene un plan para atacar al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria de forma conjunta con Estados Unidos, aunque todavía negocia los detalles, afirmó hoy el primer ministro turco, Binali Yildirim.

"Estamos repasando posibilidades y capacidades. En todo caso hay un plan de operaciones con Estados Unidos. Estamos hablando de cómo aplicar este plan", dijo el mandatario a varios medios turcos en el avión en el que viajó hoy a la ciudad alemana de Düsseldorf.

Confirmó que el objetivo es atacar Al Raqa, la "capital" del EI en Siria, una vez terminada la conquista del bastión yihadista de Al Bab, que las tropas turcas asedian desde principios de diciembre, junto a las milicias locales agrupadas bajo el nombre de Ejército Libre de Siria (ELS).

"Estados Unidos y Turquía estarán junto a las fuerzas locales, a resistentes civiles, al ELS y otras milicias; ellos irán delante, nosotros detrás", especificó Yildirim, según el diario "Hürriyet".

"Habrá una presencia militar tanto estadounidense como turca. No entraremos directamente en la operación, ofreceremos apoyo táctico... si llegamos a un acuerdo de principios, por supuesto", añadió.

Pero indicó que sigue siendo problemático el rol de las milicias siriokurdas Unidades de la Defensa del Pueblo (YPG), que reciben el respaldo de Estados Unidos en su lucha contra el EI, pero que Ankara considera terroristas por sus vínculos con la guerrilla kurda de Turquía, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

"Dijimos que no podemos dar pasos junto al YPG, una extensión del PKK. No podemos utilizar una organización terrorista contra otra organización terrorista. Eso no encaja con nuestra amistad. Creo que el nuevo Gobierno estadounidense estará atento a esto y se lo he dicho de nuevo a (Mike) Pence (el vicepresidente estadounidense)", reiteró Yildirim.

"También dije a (la canciller germana Angela) Merkel que Alemania podría formar parte de esta operación", puntualizó el primer ministro, quien hoy se entrevistó con la jefa del Gobierno alemán durante la conferencia de seguridad internacional en Múnich.

Tras la reunión, Yildirim viajó a Düsseldorf, en el oeste del país, para desplazarse al municipio de Oberhausen, donde dio un discurso ante miles de turcos residentes en Alemania, en un acto de campaña a favor de la reforma constitucional presidencialista que se votará en Turquía en referéndum el 16 de abril próximo.