Uber: en Australia los choferes deberán pagar impuestos como cualquier taxista

18:30 La empresa se defendió diciendo que sus conductores no recogen a los pasajeros en la calle.

Un tribunal australiano dictaminó que los conductores de la empresa de transporte privado Uber deberán pagar el impuesto sobre bienes y servicios como cualquier otro taxista.

Esto, luego de que un tribunal federal de Sidney desestimara un recurso legal interpuesto ante la justicia por la compañía luego de que la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) determinara que los conductores deben pagar el tributo, en agosto de 2015.

El tribunal de Sydney consideró que Uber brinda un "servicio de taxi" y, por lo tanto, los conductores deben registrarse ante la ATO y pagar el 10 por ciento que estima la tasa, además de la comisión que se lleva la empresa, informó la cadena local ABC.

La empresa argumentó durante el caso que sus conductores no son taxistas porque no utilizan las paradas para los taxis o recogen a los pasajeros en la calle, y en cambio, alega que sean tratados como contratistas independientes y no como empleados, por lo que ellos son responsables de sus pagos tributarios.