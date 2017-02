Ex pareja de Evo Morales reconoció que mintió sobre existencia de un hijo con el presidente de Bolivia

La empresaria Gabriela Zapata admitió hoy, desde la cárcel, que nunca tuvo un hijo por efecto del romance que mantuvo con el presidente boliviano, Evo Morales, y aseguró que fue utilizada para afectar la imagen del mandatario.

Zapata, quien está detenida tras ser acusada por el Gobierno de trata de personas, precisó que el lí­der de la opositora de centroderecha Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, la utilizó para atizar el escándalo de la noticia del tercer hijo de Morales.

"Reconozco, sí­ he mentido. Pero quiero aclararle al paí­s que fui utilizada por Doria Medina (...). Me dieron el libreto de lo que tení­a que decir, que el niño existí­a, que me abusaron a los 17 años", afirmó Zapata en una declaración transmitida hoy por la noche por la red de televisión ATB. Zapata aseguró que el opositor pagó al abogado Eduardo León para que la patrocine y al mismo tiempo "se haga el trabajo polí­tico", según afirmó la mujer. El jurista actualmente también está detenido tras ser acusado por el Gobierno de falsedad ideológica.

La existencia del tercer hijo de Morales fue denunciada el 3 de febrero de 2016 por el presentador Carlos Valverde en un programa de televisión de Santa Cruz de la Sierra (este). El comunicador reside ahora en Argentina. El presidente boliviano admitió en público, dos dí­as después, que Zapata fue su pareja entre 2005 y 2007, año en el que supuestamente habrí­a nacido su tercer hijo. Zapata fue gerente de la filial boliviana de empresa china CAMC, con la que el Estado boliviano firmó contratos por 573 millones de dólares.

El 26 de febrero de 2016 fue detenida bajo sospecha de tráfico de influencias y entonces aseguró que el niño aún viví­a. En la entrevista, divulgada anoche, Zapata, aseguró que llegó a ese alto cargo por invitación de uno de los directivos de esa empresa, con quien mantuvo un romance. En medio del escándalo del pasado año, Evo Morales exigió la tutela del supuesto niño y al mismo tiempo que se demuestre la existencia del menor. Un juzgado de la infancia dictaminó en mayo "la inexistencia fí­sica" del tercer hijo del presidente.

Con ese dictamen, Morales demandó a su ex pareja por el delito de trata de personas. En este juicio son investigados los abogados de Zapata y la dirigente polí­tica, Cintia Perou (UN), que huyó del paí­s.

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) considera que el aquelarre influyó en la votación del 21 de febrero de 2016, cuando Morales perdió el referéndum del pasado año. En ese referéndum el "no" obtuvo un 51,3 por ciento sobre una modificación parcial del artí­culo 168 de la Constitución, en vigor desde 2009. De haberse aprobado la reforma, Morales estarí­a habilitado para una nueva reelección.

Seguidores de Morales se movilizaron el martes para exigir otra ví­a legal para que el actual presidente sea habilitado a la reelección, mientras que los opositores saldrán a las calles para exigir que su voto sea respetado. "El MAS usa a Zapata de vocera para lanzar otra acusación falsa en contra UN. Intentan justificarse para violar la Constitución y desoír voluntad popular", escribió Doria Medina, luego de la declaración de la ex pareja de Morales.