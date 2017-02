Argentino fue a bañarse a la empresa que le cortó la luz y el agua

10:40 El profesor universitario fue a reclamar a las oficinas de la distribuidora, cansado de no tener suministro hace más de una semana.

Con un short, chalas, toalla y jabón. Así llegó el profesor universitario Pablo Blesa hasta las oficinas de la distribuidora Energía Eléctrica de La Plata (Edelap), en Argentina, para reclamar porque hace más de una semana estaba sin el suministro.

"Llevo 10 días sin agua ni luz, así que me vine a duchar acá", dijo al llegar al lugar, ante la mirada atónita de los presentes.

El docente contó luego que "en mi casa llevamos diez días sin luz, y por esta causa tampoco tenemos agua, ya que no contamos con red y nos abastecemos con una bomba".

"Por eso vine así acá, para mostrar en carne propia lo que se sufre al no poder lavar la ropa ni la vajilla, al tener que ir sucio al trabajo, o tener que molestar a un amigo para que te preste la ducha", agregó.

El hombre comentó que pasó al baño y se lavó "la cara y el pelo", porque en el lugar no había duchas. "Salí todo mojado y me sequé en el hall", dijo orgulloso de su particular protesta.

Ya el año pasado Blesa se quejó de varios días sin electricidad, así que se fue a las oficinas a lavar los platos.

Desde la empresa señalaron que el problema ya fue solucionado.