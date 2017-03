CEO de Uber insultó a chofer del servicio que lo trasladaba tras reclamo por cambio de tarifa

10:13 Travis Kalanick, máximo ejecutivo de la compañía le dijo a un conductor que "a algunos no les gusta asumir la responsabilidad por su propia mierda", luego de que éste lo culpó por el dinero perdido a causa del cambio de la política tarifaria de la empresa.

El máximo ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, abordó la noche del SuperBowl en EE.UU. un servicio de Uber Black y se topó con un chofer que le reclamó por el cambio en las tarifas de la compañía.

Fawzi Kamel, el conductor, le reclamó a Kalanick hacia el final del viaje, que por su culpa, había perdido US$ 97 mil producto del cambio en el sistema de las tarifas.

La explicación del ejecutivo de la compañía, fue que era una medida que había que tomar para poder enfrentar a la competencia, pero el chofer insistió en que el modelo de negocios lo había creado él y que las tarifas las podía aumentar cuando lo estimara conveniente.

Kalanick, quien iba con dos acompañantes, antes de bajarse del vehículo, no aguantó los reclamos y responsabilizó al propio chofer. "A algunos no les gusta asumir la responsabilidad por su propia mierda y culpan a alguien de todo lo que pasa en sus vidas. Buena suerte".

El video, fue filtrado por Bloomberg Tech y ayer Kalanick emitió un comunicado en el que se disculpó con el conductor por el episodio.

"Decir que me avergüenzo es una subestimación. Mi trabajo como líder es liderar y eso comienza con comportarse de una manera que nos haga sentir orgullosos. No es lo que hice y no se puede explicar" sostuvo el CEO de la compañía de transporte privado.