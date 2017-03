EE.UU.: joven con cáncer no perdonó a animadora de TV que se burló de su corte de pelo

El miércoles en su programa “Full Frontal” la actriz, comediante y animadora de TV, Samantha Bee, tuvo la idea de burlarse del corte de cabello de un joven asistente a la Conservative Political Action Conference (CPAC), en Maryland, EE.UU.

En el espacio emitido por la cadena TBS, y en un video de tono humorístico, la presentadora de televisión, al momento en que se exhibía la imagen de algunos de los asistentes al evento de los conservadores estadounidenses, entre ellos, Kyle Coddington de 20 años -quien además es demócrata, pero se encontraba cubriendo el evento para una publicación-, bromeó con el corte de pelo del joven y dijo que “este año, el corbatín quedó atrás, reemplazado por el cabello nazi”.

Megan Coddington, hermana del joven, le hizo notar por Twitter, a la animadora, que su hermano padece de un cáncer cerebral en etapa 4 y que el corte de su cabello se debe a esa condición.

When @iamsambee makes fun of your brother for having "Nazi hair." He actually has stage 4 brain cancer, but whatever floats your boat. pic.twitter.com/ULJC8nA3IX