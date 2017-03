El "Chapo" Guzmán tiene alucinaciones en la cárcel

El narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán tiene alucinaciones en la cárcel según sus abogados.

Su defensa denunció que el ex jefe narco está casi totalmente aislado, no tiene luz natural, no sabe cuándo es día o de noche y su salud empeora.

Michelle Gelernt y Michael Schneider le escribieron al juez Brian Cogan que Guzmán "tiene dificultad para respirar y sufre de dolor de garganta y dolores de cabeza. Ha experimentado recientemente alucinaciones auditivas, se queja de que escucha música en su celda incluso cuando su radio está apagada".

En el documento afirman que el líder del cartel de Sinaloa "compró un pequeño reloj -dentro de un economato que hay en el centro-, pero se lo quitaron de la celda sin explicación. Sin ventana ni acceso a la luz natural, el reloj era su única manera de distinguir el día de la noche", por lo que solicitaron su traslado a otra celda.

El "Chapo" fue extraditado el 19 de enero a Estados Unidos, donde tiene que responder por 17 delitos, que podrían implicar una condena a cadena perpetua.