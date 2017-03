Mark Hamill compartió la primera foto de la historia como Luke Skywalker de Star Wars

Mark Hamill es el actor que pasó a la historia por su legendario personaje, Luke Skywalker de Star Wars, película de culto para la cultura popular.

Hamill, de 65 años, ha protagonizado cuatro largometrajes de la franquicia y se espera que tenga un rol muy especial en la siguiente entrega, "Los Últimos Jedis".

La voz del Joker en las películas animadas de Batman publicó en su Twitter una foto minutos antes de filmar la primera escena interpretando al hijo de Darth Vader.

El estadounidense acompañó la imagen diciendo que "tomada en Túnez temprano en la mañana esperando por mi primera escena (saliendo de casa para la subasta del robot)- Probablemente la primera #FotoDeLuke #SW".

Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic#SWpic.twitter.com/WMCGnWCotP