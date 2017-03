Una niña le robó el gorro al Papa Francisco

Una niña de tres años sorprendió al robarle el gorro al Papa Francisco.

Mountain Butorac quiso que su ahijada Estella Westrick, de tres años, saludara al Sumo Pontífice durante la audiencia general en el Vaticano y recibiera la bendición.

Mientras le daba un beso en la mejilla al Papa, la pequeña le sacó el sagrado solideo, el que "sólo se puede quitar ante Dios".

Francisco y los otros presentes se tomaron con humor la travesura.

"Un instante antes estaba un poco nerviosa. Después, le robó su sombrero. Fue gracioso, todos estaban riéndose, incluido el Papa", dijo Butorac a CNN.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN