Donald Trump dijo estar "abierto" a intentar otro tipo de reforma al "Obamacare" tras rechazo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy estar "abierto" a intentar otra reforma del sistema de salud en el futuro, después del fracaso del proyecto de ley republicano para reemplazar la legislación aprobada en 2010 por el expresidente Barack Obama, conocida como "Obamacare".

En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval, Trump aseguró que el país "acabará teniendo una gran ley de salud una vez que el desastre de 'Obamacare' explote", es decir, que las primas de los seguros médicos bajo esa ley alcancen precios desorbitados.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, aseguró hoy que el fracaso republicano para lograr un consenso sobre el reemplazo de la ley de salud impulsada por el expresidente Barack Obama es "una victoria del pueblo estadounidense".

Pelosi compareció con el resto del liderazgo demócrata después de que los republicanos se vieran forzados a retirar la legislación al no poder hallar un punto de encuentro entre su propia bancada para aprobar el texto.

"Hoy es un gran día para nuestro país, es una victoria para el pueblo estadounidense", afirmó la congresista, al recordar que el plan conservador hubiera retirado el acceso a la salud para millones de personas.

Trump publicó un video en la cuenta presidencial de Estados Unidos acusando "mentiras" en torno al Obamacare e insistió que su "plan funciona".

You were given many lies with #Obamacare! Go with our plan! Call your Rep & let them know you're behind #AHCA ?? https://t.co/xAX4GJiO8zpic.twitter.com/qp90G49e0j