Trump advirtió: "Si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, lo haremos nosotros"

El Presidente de EE.UU, Donald Trump, aseguró este domingo que está "totalmente" dispuesto a actuar frente a las amenazas de Corea del Norte sin la ayuda de China si es necesario, días antes de reunirse por primera vez con el presidente chino, Xi Jinping.

"Si China no va a resolver (el problema de) Corea del Norte, nosotros lo haremos. Eso es todo lo que voy a decir", dijo Trump en una entrevista con Financial Times, que publicó hoy el diario británico en su edición digital.

"China podrá decidir ayudarnos con Corea del Norte, o decidir no hacerlo. Y si lo hacen, será muy bueno para China, y si no lo hacen no será bueno para nadie", agregó.

Consultado por si cree que puede resolver esa amenaza sin la ayuda de China, Trump respondió: "totalmente".

El presidente de Estados Unidos mantendrá este jueves y viernes su primer encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, a quien recibirá en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

"Tengo un gran respeto por él. Tengo un gran respeto por China. No me sorprendería en absoluto si hiciéramos algo que fuera muy dramático y bueno para ambos países, y eso espero", aseguró Trump.

Por último, el presidente norteamericano se refirió a futuros acuerdos económicos con el gigante asiático, asegurando que "no podemos seguir negociando si tenemos un acuerdo injusto como el de ahora. Este es un acuerdo injusto".

"Cuando hablas de la manipulación de la divisa, de la devaluación, ellos (los chinos) son campeones mundiales. Y nuestro país no ha tenido ni idea (de cómo afrontarlo)", subrayó.