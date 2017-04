Compró un boleto para enseñar a una amiga a jugar lotería y ganó un millón de dólares

Merry Thomas y Julia, su compañera de trabajo regresaban de una jornada laboral en la localidad de Fredericksburg en Virginia, EE.UU., cuando entraron a una tienda de abarrotes y compraron unos boletos de la Lotería.

Thomas adquirió el billete principalmente para enseñarle a su amiga cómo utilizar la máquina automática y comprar su boleto y, para que aprendiera cómo revisar con posterioridad, si había obtenido algún premio, de acuerdo con información del Washington Post..

La mujer que enseñó el proceso sin embargo, ganó un premio de US$ 1 millón (657.millones), en tanto que su amiga Julia -la aprendiz-, obtuvo tan sólo US$ 12 ($7.800).

De todos modos el premio que recibirá la mujer será menor, pues jugó en una modalidad en el que, se ofrece el millón de dólares en cuotas mensuales por 30 años, o, un total al contado de US$ 631 mil ($414 millones).

"Me siento tan afortunada, es increíble" dijo la ganadora, según informaron los oficiales de la Lotería de Virginia.

Merry of #Fredericksburg was showing her friend how to play the lottery, when she won the $1 million top prize in "20X the Money." pic.twitter.com/djXM5XWI20