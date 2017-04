Hombre con ELA se suicidó clandestinamente y dejó un video explicándolo

Al español José Antonio Arrabal (58) le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica ( ELA )en 2015 y su rápido deterioro le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida este domingo, escondido de su familia y grabando el proceso en video con el fin de explicar que lo hizo porque en su país no existe legislación sobre muerte asistid a.

Al final del video al que tuvo acceso El País , pidió que pusieran la canción de Nino Bravo, "Libre".

, partió diciendo el electricista que explicó que

"Ya no puedo ni levantarme de la cama ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta, vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme ni comer (...) yo voy a hacer un suicidio asistido que si fuera médicamente aquí habría un doctor que me habría recetado la medicación y yo me la tomaría y moriría dulcemente (...) de esta forma lo tengo que hacer por mi cuenta.(...) la verdad es que es triste que no haya una ley que regule estos actos. Así me la estoy jugando. He tenido que comprar los medicamentos por Internet, lo que no da ninguna garantía", dijo.

Arrabal esperó a que su mujer fuera a la piscina con uno de sus hijos (le pidió que se demoraran) y que su segundo hijo fuera a pasar el fin de semana a casa de un amigo, para tener el tiempo de preparar su partida. “Lo que me queda es un deterioro hasta acabar siendo un vegetal. Y yo he sido siempre muy independiente.”, afirmó.

Sobre la mesa donde estaban los fármacos dejó sus documentos de identidad, su historia clínica, su testamento, una carta al juez, un papel en el que hace donación de su cerebro un papel que decía “no reanimación”.

Tras tomar todo, Arrabal entró en un sueño profundo y murió de un paro cardiorespiratorio.

En Change.org Arrabal había juntado más de 9 mil firmas pidiendo una ley de suicidio asistido y eutanasia.