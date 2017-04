Camión embistió a una multitud en Estocolmo

Diversos medios de comuinicación de Suecia informan de un camión que se impactó contra una tienda departamental en el centro de Estocolmo arrollando a una multitud y dejando varios heridos.

Un video que circula en redes muestra a la multitud escapando por las calles de la ciudad sueca luego del impacto del vehículo.



Video showing people running from incident involving truck and predestrians in Stockholm. https://t.co/NpNq4n5FKJ