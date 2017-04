Australia: por este inocente chascarro en pantalla suspendieron a periodista

Luego de la presentación de una nota, Natasha Exelby, conductora de uno de los noticieros de la cadena ABC en Australia fue sorprendida concentradísima, tratando de sacar algo de su lápiz. Hasta que se dio cuenta que estaba al aire y reaccionó.

That feeling when you're caught daydreaming at work :) (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo

La divertida escena no le pareció tan graciosa a los directivos de la estación televisiva, quienes según informó el periódico Daily Mail, la suspendieron indefinidamente de sus funciones en pantalla.

En dichos a la versión australiana de Daily Mail, un vocero de la compañía dijo que Exelby es una colaboradora y no una conductora de planta de la estación, por lo que las veces en las que ha salido en pantalla, ha sido por requerimientos de reemplazos.

Exelby no contestó a los dichos de la cadena, pero en Twitter reaccionó a las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales: gracias por su generoso apoyo. No fue mi mejor momento. Yo y mi hipnótico lápiz les enviamos saludos

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!