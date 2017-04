Actriz de "Little Miss Sunshine" reveló que fue víctima de una agresión sexual

La actriz Abigail Breslin, quien interpretó a la niña protagonista de la película "Little Miss Sunshine", cinta por la que estuvo nominada a un premio Oscar en 2006, reveló por medio de su cuenta de Instagram, que fue víctima de una agresión sexual.

"Yo conocía a mi agresor", fue el mensaje que posteó Breslin, acompañado de una fotografía en la que se lee el texto "no estás obligada a mantener relaciones sexuales con alguien con quien mantienes una relación. Las citas no son un consentimiento. El matrimonio no es un consentimiento".

La actriz, quien además trabaja en la serie Scream Queens y, protogonizará en el papel de "Baby" el remake de Dirty Dancing reveló su caso en medio del mes en que se realiza en EE.UU. una campaña de concientización para que víctimas de este tipo de asaltos rompan también el silencio

Por medio de Twitter, Breslin ha agradecido las diversas manifestaciones de apoyo que recibió tras la revelación. "Más que agradecida por el inmenso apoyo que estoy recibiendo a raíz de mi publicación en Instagram. Tengo mucha suerte de tener sus lindas almas a mi lado", escribió la actriz en la red social.