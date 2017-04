Fotógrafo que protagonizó dramática imagen en Siria: "No tengo palabras para explicar lo que ocurrió"

La imagen recorrió el mundo durante el fin de semana. Un fotógrafo llamado Abd Alkader Habak aparecía escapando de un atentado con coche bomba en Siria con un niño en sus brazos, y luego llorando desconsolado al lado del cuerpo calcinado de una víctima.

El hecho ocurrió el sábado pasado en la ciudad de Alepo, y dejó más de 100 muertos, siendo 60 de ellos niños. El profesional de origen sirio viajaba en el convoy de evacuados contra el que se dirigió el atentado y dejó de lado su cámara para ayudar a los afectados.

En la secuencia de fotos, que se viralizó el fin de semana en las redes sociales, se lo ve con un niño rescatado, mientras en la otra aparece llorando, en una imagen que se transformó en un reflejo de la difícil situación que se vive en un país azotado por la guerra.

En su cuenta de Facebook , Abd Habak compartó un desgarrador vídeo del canal británico Channel 4 en el que se ve el devastador efecto del coche bomba. También narró lo que vivió en el lugar.

"No tengo palabras para explicar lo que ocurrió. Estaba de pie, al lado de un coche que distribuía comida a los niños. Me encontraba sólo a unos pocos metros cuando de repente hubo una explosión masiva. Mi cámara cayó al suelo y fui impulsado hacia atrás", expresó.

Tras esto, habló del rescate del pequeño. "Miré su cara y pude ver que estaba respirando. Lo recogí del suelo y empecé a correr hacia la ambulancia. No sé lo que ocurrió con el niño, pero lo puse en una ambulancia y lo llevaron a uno de los hospitales que se encuentran dentro de la zona rebelde", contó.

Syrian videographer @AbdHabak, who was reporting from Khan Sheikhoun last week, at the scene of today's massacre. Haunting. pic.twitter.com/qfu90zgkoX