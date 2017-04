Niñera de Madeleine McCann rompió el silencio a casi 10 años de la desaparición

En una entrevista exclusiva con el diario británico The Mirror, la niñera de la menor Madeleine McCann, quien desapareció en mayo de 2007, hace casi 10 años, en un resort en Portugal en el que su familia pasaba las vacaciones, rompió el silencio y abordó el caso.

La mujer, cuya identidad permanece sin ser revelada, había cuidado en diversas ocasiones a la menor antes de que se perdiera y la noche de su desaparición no debía trabajar. Sin embargo, sí se traslado para colaborar con su búsqueda. Dijo que cuando llegó al departamento, Kate McCann, la madre de la menor "estaba llorando y casi en estado catatónico. Gerry, el padre de la niña, estaba muy angustiado".

"Lo que realmente recuerdo de él es verlo buscar debajo de los coches, no puedo olvidar eso" dijo la ex niñera, quien también se refirió a que la primera instrucción que recibió en la búsqueda fue que "empezáramos a buscar en cubos de basura por si el cuerpo estaba allí. Ahí me di cuenta de que la cosa iba en serio".

La niñera, quien recorrió las calles de Praia da Luz hasta las 5 AM buscando a la menor, apuntó también en contra de la policía portuguesa, la que dijo, se tardó cerca de una hora y media en llegar al resort una vez que se reportó la desaparición.

Además planteó que cuando llegaron los efectivos policiales, mucha gente entraba y salía del lugar, sin que hubiera ningún tipo de cuidado por la eventual evidencia que podía haber en el lugar. "No hubo nadie que dijera 'necesitamos asegurar esto ahora'".

También la mujer dijo que llenó cerca de cuatro páginas con su relato de la historia cuando fue interrogada por la policía y que fue consultada si pensaba que los padres de la niña podían tener algo que ver con su desaparición. "Les dije que no, que ninguna posibilidad, primero por los tiempos y luego, por sus reacciones" indicó la niñera.

En la conversación con The Mirror, la niñera también indicó que había sido advertida de que Praia da Luz era un sitio peligroso y que incluso le habían dicho que llevara un silbato para prevenir violaciones. También exculpó a los padres de Madeleine McCann en el sentido de que, para ella, en ese tipo de lugares es totalmente normal dejar a los niños solos, mientras los padres realizan otras actividades.

Sobre lo que sucedió esa noche, dijo que tiene esperanzas de que la niña esté viva y que, en una probabilidad ingenua, "el mejor escenario de esta horrible situación es que haya sido llevada por una persona rica que no tenía hijos".

"Creo que la única persona que sabe exactamente lo que sucedió es Madeleine", sostuvo la mujer.