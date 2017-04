Venezuela: esposa de opositor López denunció que está aislado hace un mes

Esposa de Leopoldo López dice que el político venezolano tiene un mes aislado

Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, denunció hoy, desde la entrada de la cárcel militar en la que se encuentra recluido desde hace más de tres años, que el político tiene un mes aislado y se le prohibió la visita familiar y la de sus abogados.

Indicó, a través de un vídeo transmitido por la red Periscope que "Leopoldo tiene tres semanas sin ver a nadie, no han dejado pasar a su familia, no han dejado pasar a sus abogados, le han quitado el derecho a la defensa, vinimos con mucha ilusión a ver a Leopoldo hoy domingo y no nos dejaron pasar, no nos dicen por qué no, simplemente es una orden de arriba", dijo.

La opositora responsabilizó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, al dirigente oficialista Diosdado Cabello y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de lo que le pueda pasar a López, líder del partido Voluntad Popular.

López lleva más de tres años preso y fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en febrero de 2014, un evento que dio inicio a una oleada de protestas que dejó 43 muertos y cientos de heridos.

Seguimos en Ramo Verde y no nos dejan pasar para ver a Leopoldo https://t.co/20FNoombZI — Lilian Tintori (@liliantintori) 23 de abril de 2017

Nicolás Maduro movió hoy varias piezas para intentar aplacar las protestas de las últimas tres semanas en Venezuela al anunciar que quiere diálogo y que se celebren las elecciones de gobernadores que debieron realizarse el año pasado, mientras el antichavismo insiste en su agenda de calle.

El presidente venezolano, sin embargo, manifestó su voluntad democrática en un discurso amenazante en el que advirtió a sus oponentes que dará "pasos firmes en las próximas horas para que se de un desencadenante histórico que permita recuperar la paz" y amenazó a diputados opositores con llevarlos al cárcel.

Maduro insistió hoy en que la oposición ha convocado a marchas en contra de su Gobierno en las últimas tres semanas para "quemar" el centro de Caracas y "quemar al país" entero para derrocarlo.

Insistió en que tiene pruebas de que hay dirigentes opositores que le pagan a supuestos manifestantes para realizar acciones de violencia como las registradas el jueves pasado en la parroquia popular El Valle donde en medio de saqueos resultaron muertas 12 personas.

"Esos muchachos fueron llevados allí por una derecha descocada que pretende asaltar el poder, esos son muertos que hay que cobrárselos a la derecha descocada, irracional y violenta, me duele la muerte de esos muchachos pero fueron llevados, les pagaron una tarifa", dijo.

Advirtió que tiene "un poder" y lo va a usar, aunque no dio detalles sobre ello y acusó a los dirigentes opositores de ser ellos quienes supuestamente no quieren elecciones porque "la gente les dio la espalda" en el proceso de legalización de partidos.

Insistió, sin embargo, en que quiere votaciones regionales y diálogo, un proceso que fue suspendido el año pasado tras un poco más de un mes de conversaciones que acompañaron el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que hizo presencia con tres exgobernantes.

"El diálogo es el salvavidas de ustedes (...) un diálogo a tiempo, para que después no se quejen", advirtió.

En esta línea de ideas pidió al papa Francisco que "siga acompañando" ese dialogo que suspendió después de que la oposición acusara al Gobierno de incumplir acuerdos, una queja que recibió el respaldo del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, a través de una carta que envió a las partes dialogantes.

"Hay una conspiración allá en Roma contra el diálogo en Venezuela", dijo Maduro al tiempo que agradeció a los expresidentes de Panamá, Martín Torrijos, de República Dominicana, Leonel Fernández y al exjefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero por haber acompañado estas conversaciones.

"A los expresidentes les agradezco todo el esfuerzo por el diálogo y los invito a que vengan a Venezuela ya que quiero conversar con los tres", dijo.

Desde la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró la convocatoria a manifestar este lunes con una caminata que partirá desde varios puntos del país y que terminará en un "plantón" que, en el caso de la capital, se realizará en el este de Caracas.

El diputado Richard Blanco dijo que esta actividad se realiza para continuar con la agenda de protestas contra el Gobierno y convocó a todos los que quieren "salir de esta pesadilla que significa tener un presidente que le ha quedado grande la conducción de los destinos de Venezuela".

Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, dijo que junto a su suegra, Antonieta Mendoza, se une a este plantón desde hoy mismo y desde las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde donde se encuentra preso su marido desde hace más de tres años.

La opositora hizo el anuncio al denunciar que López tiene un mes aislado y que se le prohibió la visita familiar y la de sus abogados y que no se moverá del lugar hasta que no le permitan ver al padre de sus dos hijos.

En este sentido, responsabilizó a Maduro, al dirigente chavista Diosdado Cabello y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de lo que le pueda pasar a su esposo.

Los anuncios oficialistas y opositores se producen a tres semanas de protestas en las que se piden la restitución del "hilo constitucional", elecciones que permitan un cambio de gobierno, liberación de políticos presos y apertura de un canal para que al país ingresen medicinas y alimentos.

En el marco de estas manifestaciones han fallecido 22 personas, entre las que se cuentan doce muertos en medio de saqueos en el oeste de Caracas, además de cientos de heridos y casi 800 detenidos según la ONG Foro Penal Venezolano.