Hombre descubrió que su pareja le era infiel después de dedicarle una canción en la radio

Un joven le dedicó una serenata a su novia por la radio, pero se llevó una inesperada noticia.

José llamó al programa "La Raza" de la estación 97.9 en Los Ángeles, California, y pidió al cantante Virlan García una canción para Martha.

El conductor le preguntó a la joven quién creía que le había dedicado la canción, a lo que ella respondió que "Arturo".

"La verdad la única persona que se me viene a la mente es Arturo, es super romántico y nunca me había dado serenata, y la verdad no me lo esperaba", dijo Martha, ante la cara de sorpresa de quienes estaban en el estudio.

El molesto novio dijo: "¿quién es Arturo? ¿De qué estás hablando, quién es ese imbécil?".

Martha le dijo a José que Arturo es solo "un amigo del trabajo". "Yo no te pedí nada José, ya me voy adiós", para luego cortar la comunicación.

Finalmente los conductores y el cantante le recomendaron al joven que "se busque otra morra porque la joven no valía la pena".