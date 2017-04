Rihanna es criticada por el "homenaje" que le rindió a la reina Isabel en su Instagram

El viernes pasado la reina Isabel cumplió 91 años y por eso se llenó de elogios en las redes sociales. Pero no todos le mandaron mensajes que a la majestad podrían agradarle.

De hecho, la cantante Rihanna ha usado estos días otra manera para "rendirle homenaje" en su cuenta de Instagram, don usó fotografías de ella misma y las editó poniéndole la cara de la reina.

Aunque su idea resultó hilarante para algunos, otras la han criticado por sus publicaciones: "¡Que falta de respeto!"; "No me importa si no te gusta este comentario o me bloqueas por decir esto. La reina es una persona muy, muy, muy importante en nuestras vidas y es una falta de respeto que hagas esto. Ya sale en todos los medios y creo que lo hiciste solo para llamar la atención”; “¿Rihanna creerá que estas fotos son divertidas si alguien pusiera a su abuela en ellas?”, indicó.

Estas son algunas de las publicaciones: