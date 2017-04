Jeremy Meeks, conocido como "el reo más sexy del mundo", fue deportado de Londres.

El ahora modelo había viajado a la capital británica para realizar producciones para varias revistas, pero fue retenido en el aeropuerto de Heathrow y devuelto a Estados Unidos.

Su manager, Jim Gordon, precisó que el joven "no fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar. Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión".

Por su parte, el joven de 32 años, dijo tener la documentación correcta y una carta del funcionario encargado de supervisar su libertad condicional.

En un video se quejó: "Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura".

'Hot felon' Jeremy Meeks is DEPORTED from the UK less than eight hours after he landed for a fashion shoot https://t.co/CyBAfTr83Cpic.twitter.com/iurmZbN3Qp