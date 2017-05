Michelle Obama explicó la cara que puso cuando recibió el regalo de Melania Trump

10:15 El día de la investidura de Donald Trump, la ex primera dama de Estados Unidos se convirtió en meme por el particular gesto.

El 20 de enero, durante la investidura de Donaldo Trump como Presidente de Estados Unidos, la ex primera dama Michelle Obama fue uno de los temas más comentados en redes sociales y hasta se convirtió en meme, debido a la cara que puso cuando recibió un regalo de parte de Melania Trump.

Más de tres meses después, Obama explicó que su gesto fue para no llorar.

"No quería que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque la gente pensaría que estaba llorando por el nuevo Presidente", dijo el jueves al público que acudió a una conferencia ofrecida en el American Institute of Architects en Orlando, Florida (EEUU).

En ese momento también pensó en sus hijas Malia y Sasha. "En ese momento de transición, justo antes de que se abrieran las puertas y acogieran a la nueva familia, nuestras hijas estaban saliendo por la puerta de atrás con los ojos llenos de lágrimas, despidiéndose de la gente", contó.