Diputado chavista mostró video que "da fe de vida" de Leopoldo López

El diputado chavista y líder del partido PSUV, Diosdado Cabello, entregó un video que daría "fe de vida" del opositor Leopoldo López, quien se encuentra encarcelado en una prisión de aquel país.

En el material audiovisual, que fue difundido por el oficialista canal TeleSur, López aparece señalando el día de hoy y una hora reciente como una posible prueba de que no estaba internado en condición "grave" en un hospital militar, como se había rumoreado.

Más temprano, Cabello afirmó que "al 'monstruo' de Ramo Verde no se le ha hecho nada, él le hizo a Venezuela (...) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show lindo y bello, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó".

La información comenzó a rondar durante las últimas horas en las redes sociales, y hablaba de un estado de "riesgo vital" del dirigente.

Durante esta noche, la esposa de López, Lilian Tintori, afirmó que iba camino al centro de salud para conocer más detalles de la situación, aunque más tarde aseguró que el hombre no estaba allí.

El senador republicano estadounidense, Marco Rubio, también afirmó que las autoridades locales están bloqueando la entrega de información a los medios.

#Venezuela regime denies media reports @leopoldolopez in hospital Easy to clear up.Allow wife access to him after preventing for over month