Miley Cyrus rompió el silencio: " No he fumado marihuana en tres semanas"

La cantante Miley Cyrus afirmó que está "completamente limpia" después de renunciar a la marihuana. Ahora prepara el estreno de su disco número cinco que incluye 10 canciones. El primer single, Malibu, será estrenado el próximo 11 de mayo y promete dar un salto en su carrera musical.

Cyrus dio una entrevista a la revista Billboard , realizada en los estudios Rainbow Land de Cyrus, que salió publicada esta semana. En ella dijo que no había fumado marihuana en tres semanas y que lleva meses sin consumir alcohol.

"No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer”, declaró.

La estrella explicó además cómo las drogas habían influido en su vida y cómo ahora ha cambiado: “Me gusta estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar, involucrarme más, ser más abierta. Y me di cuenta de que no eran las personas que están drogadas. Quiero estar completamente clara. Sé exactamente dónde quiero estar”.

La ex estrella de Disney, de 24 años, también habló de su actuación en los MTV Music Video Awards en 2013 cuando sorprendió a la audiencia con el baile del twerking con Robin Thicke. Confesó que ella no buscaba la reacción que tuvo el mundo del espectáculo y que realmente le sorprendió.

La artista publicó en su cuenta de Twitter la entrevista junto a este mensaje: "Es un nuevo empezar... un sueño hecho realidad... en Malibú".