Odebrecht: ejecutiva dijo que Maduro usó fondos ilegales para la campaña de Chávez

Una consultora política acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de haberle pagado 11 millones de dólares para financiar la campaña de reelección de su predecesor y mentor, el difunto Hugo Chávez, en 2012, dinero que según dijo fue obtenido ilegalmente de manos de compañías brasileñas.

Mónica Moura, una brasileña encargada junto con su esposo de dirigir la campaña de Chávez, hizo la acusación en un testimonio incluido en un acuerdo de culpabilidad que es parte de la investigación brasileña a una enorme red de corrupción en la paraestatal petrolera Petrobras. Afirma que la mayor parte del dinero que le entregó Maduro vino de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

La cancillería venezolana no respondió peticiones de The Associated Press para conocer sus comentarios respecto a las acusaciones de Moura, las cuales fueron difundidas el jueves por la Corte Suprema de Brasil.

En un extracto de su testimonio, los fiscales señalaron que Moura les informó que "Maduro la recibió en su oficina, le dio portafolios con efectivo y ofreció a sus guardias para que la acompañaran en el trayecto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y su compañía productora". En ese momento, Maduro fungía como canciller en el gobierno de Chávez, quien murió en 2013 mientras aún ocupaba el cargo.

Portavoces de Odebrecht y Andrade Gutiérrez declinaron comentar sobre el testimonio, pero resaltaron que las compañías cooperan con los investigadores brasileños. Odebrecht reconoció en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses que pagó cientos de millones de dólares en sobornos en toda Latinoamérica para ayudar a conseguir contratos de obras públicas.

Moura está casada con Joao Santana, el consultor político más reconocido de Brasil. Son socios en varios despachos de consultoría política, incluyendo Polis Caribe, que estuvo involucrado con la campaña de Chávez.

Durante su testimonio no se presentó documentación que respalde su acusación, pero Moura dijo en un extracto que cuenta con evidencia, incluyendo datos de cuentas de banco en Suiza que supuestamente utilizaron las compañías brasileñas para pagar el dinero que le canalizó Maduro.

"Odebrecht pagó alrededor de 7 millones de dólares en relación con el trabajo realizado por Polis Caribe, y Andrade Gutiérrez pagó 2 millones de dólares por medio de bancos suizos a una cuenta llamada Shelbill, en relación con el valor del proyecto político de la campaña" para la reelección de Chávez, destacó Moura.

En febrero, Moura y su esposo fueron sentenciados a ocho años y cuatro meses en prisión por lavado de dinero en otro caso relacionado a la pesquisa de Petrobras. Fueron liberados bajo fianza en lo que esperan el fallo de una apelación.

Moura también hizo acusaciones en contra del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Dijo que se utilizaron cajas de zapatos repletas de efectivo para pagarle por sus servicios durante su campaña de reelección de 2006. Afirmó que su compañía recibió pagos ilegales por alrededor de 3,5 millones de dólares al tipo de cambio actual durante la campaña de Lula, y aseguró que la mitad de esa cantidad fue pagada por Odebrecht.

Moura dijo que su compañía recibió de manera ilegal más de 53 millones de dólares, tanto de candidatos como de compañías constructoras fuera de Brasil.