Inglaterra: hombre compartió gracioso video de cuando decidió no abrir la puerta a la primera ministra Theresa May

David Bryan, un residente de la localidad de Southampton, en Inglaterra, prefirió ignorar el llamado a su puerta que realizó la primera ministra británica Theresa May y, capturó el momento del “desaire” en sus cámaras de seguridad, registro que compartió en Twitter.

En el video se aprecia un hombre que llama a la puerta y espera y, luego de un rato abandona el lugar. En la escena, se aprecia que quien acompañaba a la persona, era la primera ministra Theresa May, quien también se retira de la propiedad.

That time @theresa_may came to my front door but I was too scared to answer pic.twitter.com/mX6Q6Q0yRs