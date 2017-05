[Video] Usain Bolt cavó con sus propias manos la tumba de uno de sus mejores amigos

El atleta Usain Bolt vivió una trágica noticia cuando uno de sus mejores amigos murió en un accidente en moto el 20 de abril pasado. Germaine Mason falleció a los 34 años y era un saltador de altura británico de origen jamaicano, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Mason se dirigía rumbo a Kingston –capital del país caribeño- a las 04:20 horas de la madrugada de ese fatídico día, cuando tuvo que esquivar un auto que había perdido el control en la carretera de Palisadoes y se estrelló, muriendo de manera instantánea, según publicó Infobae

Bolt, campeón olímpico y plusmarquista de 100 y 200 metros, cavó con sus propias manos la tumba de su amigo y el Twitter del equipo de las olimpiadas de Jamaica, donde estaba visiblemente afectado.

??Usain Bolt digs grave for friend Germaine Mason in Portland earlier today. Germaine was killed April 20 in motorcycle accident ???????? ?? E. S pic.twitter.com/5aqUNHtVPX

Usain Bolt in Portland doing his bit at the grave digging for friend Germaine Mason who died 3 weeks ago. pic.twitter.com/UwSovY15wj