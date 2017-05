Dos muertos dejó la caída de una avioneta en Nueva Jersey

Dos personas murieron hoy cuando una avioneta se estrelló en una zona industrial del condado de Carlstadt, en el estado Nueva Jersey (EEUU), lo que causó que varios edificios se incendiaran.

La aeronave, modelo Learjet 45, cayó en un área residencial y comercial poco antes de llegar al aeropuerto de Teterboro, donde tenía previsto aterrizar, de acuerdo con la cadena NBC.

La terminal aérea, utilizada para vuelos ejecutivos y que sirve a Nueva York y sus alrededores, fue cerrada luego del accidente, que ocurrió hacia las 15.30 hora local (19.30 GMT).

La aeronave, en la que pueden viajar hasta ocho personas, había salido del aeropuerto internacional de Pensilvania. Según las cadenas locales de televisión, las dos únicas víctimas fueron los tripulantes.

Personal de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) está en el lugar para investigar la causa del accidente.

HAPPENING NOW: Multiple buildings on fire after plane crashes in New Jersey



Here's What We Know >> https://t.co/W0scNBAck9pic.twitter.com/4ov2CfMbfa