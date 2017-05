Mató a su mamá el Día de la Madre y cargó su cabeza por el pueblo

Un hombre mató a su mamá el Día de las Madres en una casa rural en el estado de Oregon, Estados Unidos; luego se presentó en una tienda de comestibles en un poblado cercano con la cabeza de su progenitora en una de sus manos y apuñaló a un empleado que atendía la caja registradora antes de ser sometido.

David Webb, padre de Joshua Lee Webb, sollozó mientras trataba de asimilar la muerte de Tina Marie Webb, de 59 años, y el arresto de su hijo en un horrible día.

Joshua Webb tiene problemas de la vista y recibe pagos de Seguridad Social, dijo su padre. Vivía con ellos para que lo pudieran cuidar y recientemente le compraron un perro porque quería uno, agregó.

Su madre había dicho que creía que su hijo estaba deprimido, pero David Webb dijo que nunca vio ningún indicio de ello cuando hablaba con su hijo.

"Nunca me percaté de un problema; si lo hubiera hecho, lo hubiera impedido", dijo David Webb, antes de estallar en fuertes sollozos durante una entrevista telefónica con The Associated Press. "Simplemente no puedo creer que perdí a mi esposa y a mi hijo en un día. ... No sé. Me gustaría saberlo. Me gustaría tener algunas respuestas, pero no es así. Esperé toda mi vida para jubilarme con mi esposa, y ahora no puedo. Eso es todo lo que sé".