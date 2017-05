Isla deshabitada del Pacífico es el lugar con más basura en el mundo

Cuando un equipo de investigadores viajó a una pequeña isla deshabitada en mitad del océano Pacífico, sus integrantes se quedaron atónitos al encontrar millones de trozos de basura que habían llegado hasta sus playas.

Casi toda la basura que encontraron en la isla Henderson estaba hecha de plástico. El lugar se encuentra aproximadamente a medio camino entre Nueva Zelanda y Chile, y está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

En total, los 37 kilómetros cuadrados del lugar acumulan 18 toneladas de desechos que llegan flotando. Es decir,

hay unos 671 restos de basura por metro cuadrado. Los científicos calculan que hay al menos unos 38 millones de pedazos de plástico que incluían soldados de juguete, dominós, cepillos de dientes y cientos de cascos de todas las formas, tamaños y colores.

Los investigadores señalaron que esa densidad de basura es la mayor registrada en cualquier lugar del mundo, a pesar de lo remoto de la isla.

La científica Jennifer Lavers, de la Universidad de Tasmania, es la autora principal del reporte publicado el martes en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences"

"Lo que vemos en la isla de Henderson demuestra que ningún lugar del mundo escapa a la contaminación por plástico, ni siquiera los más alejados en los océanos", explicó Lavers.

Advirtió además que el 25% de las especies marinas y algunas aves comen plástico en algún momento. "Y, si uno come un pescado con estos tejidos contaminados, en realidad está comiendo su propia basura", precisó.