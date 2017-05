Trump le pidió al ex director del FBI cerrar investigación sobre asesor vinculado con Rusia

El exdirector del FBI, James Comey, escribió en un memo que el presidente Donald Trump le pidió que cerrara una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona ha visto el memo pero no estaba autorizada a dar su nombre para discutir el tema y habló bajo condición de anonimato. La existencia del documento fue reportada en primera instancia el martes por The New York Times.

La Casa Blanca refutó el reporte.

"Aunque el presidente ha repetido su postura de que el general Flynn es un hombre decente que sirvió y protegió a nuestro país, el presidente nunca le ha pedido ni al señor Comey ni a nadie más que ponga fin a ninguna investigación, incluyendo cualquiera que involucre al general Flynn", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Trump despidió sorpresivamente a Comey la semana pasada y dijo que había sido por su manejo público de la pesquisa sobre las prácticas de correo electrónico de Hillary Clinton.

Pero la Casa Blanca ha dado versiones contradictorias sobre el despido. Y algunos legisladores alegan que la repentina salida fue un intento de frenar la investigación de la agencia sobre los vínculos entre los allegados de Trump y la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

El memo de Comey que detalla su conversación con Trump sería la prueba más clara hasta el momento de que el mandatario ha intentado influenciar la investigación. El Times dijo que es parte del rastro en papel que creó Comey al documentar lo que percibió como esfuerzos de Trump por interferir de manera inapropiada en una pesquisa abierta.

El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto.

Según el diario, Comey escribió en el memo que Trump le dijo que Flynn no había hecho nada malo. Pero Comey no le dijo nada a Trump sobre limitar la investigación, y le respondió: "Estoy de acuerdo en que es un buen tipo".

El periódico señaló que Comey estuvo ese día en la Oficina Oval junto con otros funcionarios de seguridad nacional para un informe de amenazas terroristas. Al terminar el encuentro, Trump les pidió a todos que salieran con excepción de Comey, y eventualmente tocó en su conversación el tema de Flynn.

El martes, por segundo día consecutivo, senadores republicanos y demócratas fueron tomados por sorpresa a su llegada a la cámara para una votación programada.

"No conozco los hechos, así que realmente quisiera esperar hasta conocerlos antes de comentar", dijo a los reporteros el senador republicano de Texas, John Cornyn.

Cuestionado sobre si Trump habría incurrido en obstrucción de justicia al pedirle a Comey que desechara la investigación sobre Flynn, Cornyn respondió: "Ese es un cargo muy grave. No quisiera contestar una pregunta hipotética".

El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo de manera enfática que ya no hará comentarios sobre reportes noticiosos.

"Lleguemos al fondo de lo sucedido con el director. Y la mejor manera de llegar al fondo del asunto es que él testifique... No voy a aceptar un memo, quiero que el tipo se presente", dijo Graham a los reporteros. "Si estuvo lo suficientemente confiado para escribirlo, debería venir y contarnos al respecto".