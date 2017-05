Presidente Temer suspendió todas sus actividades por escándalo de corrupción

10:47 Ayer se dio a conocer un audio donde el mandatario de Brasil avala la compra del silencio del ex jefe de la Cámara de Diputados sobre la corrupción en el caso Petrobras.

El Presidente de Brasil, Michel Temer, suspendió hoy toda su agenda del día debido al escándalo de corrupción que lo implica y que mantiene en vilo al país.

En Brasilia se esperaba también que Temer se pronuncie hoy mismo públicamente sobre las acusaciones. Varios políticos y sectores sociales exigen su dimisión o un proceso de "impeachment" o juicio político para destituirlo.

El Palacio de Planalto publicó en la noche del miércoles un comunicado en el que aseguraba que Temer no "solicitó jamás pagos para obtener el silencio del ex diputado Eduardo Cunha", un ex socio polí­tico suyo actualmente preso por corrupción.

El empresario Joesley Batista acusó a Temer de haber avalado un pago de sobornos que el propio Batista hací­a a Cunha en prisión, presentando como prueba ante la Justicia un audio de una conversación que tuvo con el presidente en marzo. Los detalles de la denuncia fueron difundidos por el diario "O Globo" en la noche del miércoles y causaron un nuevo terremoto político en el paí­s, sacudido desde hace años por escándalos de corrupción. El nuevo caso también está vinculado con la megacausa "Lava Jato", que golpea a casi toda la clase política brasileña con sus investigaciones sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras.