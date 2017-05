En Argentina lanzaron un observatorio contra el acoso callejero

Un "piropo", una mirada que incomoda, un roce, palabras obscenas. El acoso callejero es una conducta cada vez más cotidiana y que se ha naturalizado en las sociedades. Con el objetivo de visibilizar, concientizar, además de prevenir y asesorar a las víctimas, es que en Argentina lanzaron el primer Observatorio contra el Acoso (OCA).

Si bien en Buenos Aires rige la Ley Nº 5.742, que tiene como objetivo prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, existen puntos ciegos sobre su aplicación, por lo que decidieron crear esta iniciativa.

"La ausencia de estadísticas específicas sobre hechos de acoso, no solo sobre acoso callejero, sino sobre el acoso que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida, es algo que debemos revertir si queremos trabajar en el cambio cultural", dijo el diputado Pablo Ferreyra, presidente del OCA.

La responsable del área de Estudios e Investigación, Daniela Poblete Ibáñez, contó a Soychile.cl que "el objetivo principal es poner en el tapete uno de los tipos de violencia de género más naturalizada que existe. Es necesario y urgente hablar de estas situaciones como violencia hacia las mujeres, porque trae consigo situaciones que vulneran derechos internacionalmente reconocidos, como el de la libertad, la intimidad y el libre tránsito, por ejemplo. Lo que buscamos es que el acoso u hostigamiento sexual o moral hacia las mujeres sea visto como un fenómeno social y no un comportamiento individual de los hombres. Ocupar el espacio público es un reto para nosotras, pues todo el tiempo se nos hace notar que tenemos que cumplir mayores requisitos que los hombres. Entonces el objetivo es aportar a una transformación cultural que apunte al fin de la violencia machista".

La estudiante de Derecho explicó que "la ley contra el acoso sexual es de aplicación sólo en la ciudad de Buenos Aires porque es de carácter provincial. En principio busca la prevención a través de campañas de concientización y educación para todas y todos ya que, como son situaciones naturalizadas, muchas veces las mujeres no saben cómo reaccionar o repeler estas acciones y los hombres sienten el derecho de poder hacerlo porque el espacio es público, olvidando que nosotras somos personas que transitamos por ese espacio y no somos parte de él. Después tiene una segunda parte que es la sanción hacia el hostigamiento, acoso u maltrato con connotación sexual y lo que busca es la reparación del derecho vulnerado de las mujeres. Sin embargo, el Estado falla en no tener una perspectiva integral de género en todas sus áreas. La discriminación y la violencia de género tienen varias y múltiples manifestaciones, siendo la más grave el femicidio. Para acabar con esta realidad tan perversa no basta con una mayor sanción punitiva por parte del Estado ante un femicidio o tentativa de éste. Es necesario apostar por la construcción de una sociedad libre de estos flagelos y para eso las políticas de salud, educación, de obras públicas o de hacienda cumplen un rol primordial".

Los responsables del observatorio esperan "que se hable de estas situaciones, poder generar datos cualitativos y cuantitativos que ayuden a enmarcar la situación. También buscamos ser un aporte para la capacitación y la formación en espacios donde estos hechos son recurrentes, como la calle, el trabajo o los ámbitos académicos y, por supuesto, que se transforme en una herramienta más del movimiento feminista de Argentina y de Latinoamérica".

El Observatorio trabajará en las áreas de Gestión, Proyectos y Capacitación; Estudios e Investigación; Campañas y Difusión; Intervención Socio Jurídica, donde profesionales acompañarán a las víctimas- y Comunicación.

Finalmente llamaron las mujeres a denunciar. "Invitamos a que se sumen al debate, a que sospechemos de aquello que nos dicen que se hace por costumbre, como el piropo en la calle o el maltrato por estar en frente a un volante manejando un auto. Invitamos principalmente a que hablemos cuando en el trabajo nos rozan o nos dicen que somos lindas y nos ponemos incómodas. No es que estemos locas o no queremos establecer relaciones, lo que sucede es que muchas veces se cruza un límite y nosotras identificamos perfectamente cuando eso sucede. Y cuando es así tenemos que saber que hay un derecho que todos y todas debemos respetar y que ha sido quebrantado. No existen derechos de primera y segunda categoría y a lo que invitamos es que construyamos una sociedad en base a la igualdad y a la equidad de género", puntualizó.