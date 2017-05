Videos: un muerto y 13 heridos en atropello múltiple en Times Square

.<.

Un auto a gran velocidad, atropelló a una multitud en la concurrida Times Square en Nueva York, Estados Unidos.

El hecho dejó al menos un muerto y 13 heridos.

El auto quedó apoyado contra un poste de la luz y una barrera metálica en el borde de la acera, con dos ruedas en el aire.

La policía detuvo al hombre que conducía el auto y afirmó que de momento es un hecho aislado, por lo cual no tendría relación con terrorismo.

El lugar es uno de los más visitados en Nueva York y está todo el día repleto de turistas.

Testigos captaron la detención del chofer.

BREAKING Times Square: Driver being taken into custody in Times Square NYC after striking pedestrians pic.twitter.com/TjeU0XUusI