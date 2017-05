Tailandia amenazó demandar a Facebook si no baja un video que circula de su rey

En Facebook está circulando un video donde se muestra al rey de Tailandia en un centro comercial de Munich, Alemania, con una vestimenta inapropiada para su cargo. El hombre de 64 años se pasea con un peto y falsos tatuajes a la vista junto a una mujer.

Por lo mismo, las autoridades del país asiático amenazan con demandar a la red social de Mark Zuckerberg si no bloquean o bajan el video de su plataforma.

Facebook is geoblocking this video of Thailand's King Vajiralongkorn so users in Thailand can't see it pic.twitter.com/QAE2SNr2KY