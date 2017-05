Temer: "No renunciaré"

El Presidente de Brasil, Michel Temer, ofrció una breve conferencia de prensa hoy donde afirmó: "No renunciaré". Además dijo que no tiene nada que ocultar, ni ninguna delación de la cual temer y que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema, que hoy autorizó una investigación en su contra Hay que recordar que Temer fue denunciado por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso por el caso de corrupción Petrobras. La negociación la dio a conocer el diario O Globo, diciendo que hay una grabación al respecto, en donde Temer avala la compra el silencio a Eduardo Cunha, impulsor del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff."No renunciaré. Repito, no renunciaré. Sé lo que hice y sé de la correción de mis actos. Exijo una investigación plena y muy rápida para aclarar al pueblo brasileño. Esta situación de turbiedad y duda no puede persistir por mucho tiempo", dijo agregando que nunca autorizó a pagar a alguien para que fuese callado, "no compré el silencio de nadie".Rousseff fue reemplazada por Temer sin una elección de por medio, por lo que la ciudadanía está pidiendo que renuncie y se hagan elecciones.

"Quiero dejar muy claro que mi Gobierno vivió en esta semana su mejor y su peor momento", dijo el mandatario, quien en el primer caso citó "la caída de los indicadores de la inflación, los números del retorno del crecimiento (económico) y la generación de empleo, con esperanza de días mejores".

Sin embargo, afirmó que "cuando el optimismo retornaba", una grabación hecha "clandestinamente trajo de nuevo el fantasma de una crisis política en una dimensión aun desconocida".

"No preciso de cargo público ni de foro especial", "no tengo nada que esconder" y "por eso registro enfáticamente que la investigación pedida por la Corte Suprema será el territorio en que demostraré mi inocencia", declaró visiblemente molesto.

Pese al discurso firme de Temer, en el país se comenzó a debatir hoy abierta y públicamente sobre la posibilidad de su renuncia o incluso de que sea sometido a un proceso de destitución.

La renuncia de Temer es exigida desde este miércoles por toda la oposición, pero esa demanda tuvo hoy la adhesión de importantes e influyentes sectores del oficialismo.

El pronunciamiento más duro lo hizo el expresidente Fernando Henrique Cardoso, uno de los líderes más respetados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un pilar fundamental en la base de Temer.

"Si las alegaciones de defensa no son convincentes -y no basta con alegar que son necesarias evidencias-, los implicados tienen que tener el deber moral de facilitar la solución, aún con gestos de renuncia", publicó Cardoso hoy en su cuenta en Facebook.