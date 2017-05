Trump: "No hubo conspiración con Rusia" DPA 17:03 El mandatario estadonidense había hablado previamente de una "caza de brujas" en su contra.

No hubo conspiración" con Rusia (SIGUE AMPLIACI�N) Washington, 18 may (dpa) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que respeta la designación de un fiscal especial para investigar los presuntos contactos de su equipo de campaña con Rusia, pero insistió en que "no hubo conspiración" con Moscú. "Créanme, no hay conspiración", dijo Trump en una conferencia de prensa junto a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en la Casa Blanca. El mandatario estadonidense había hablado previamente de una "caza de brujas" en su contra.

