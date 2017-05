Mark Zuckerberg relató la anécdota que marcó su boda

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, celebran este fin de semana sus cinco años de aniversario de bodas, una "luna de miel" por año como él le prometió a su esposa. Lo han pasado en el monte Katahdin en el estado de Maine.

En su cuenta de Facebook, el empresario relató una anécdota de cómo fue el matrimonio. "Priscilla y yo queríamos una boda de bajo perfil entonces decidimos que fuera una sorpresa y lo hicimos en nuestro patio. Le mandé un correo a nuestros amigos y familia diciendo que yo le haría una fiesta sorpresa a ella por haberse graduado de la escuela de medicina. Entonces como pensaron que era un secreto se mantuvieron en silencio. Cuando aparecieron en nuestra casa, les dije que nos casaríamos. Fue un gran día".

El problema fue que para un día antes de la boda, el proceso de la salida de Facebook a la bolsa estaría listo. Un gran evento para el creador de la red social junto a su cofundador.

"David me dijo que sería para el 18 de mayo. Estaba en shock. Cerré la puerta y le pregunté si podía ser unos días antes y me dijo que no. Le dije si podía ser una semana después y me dijo que no, sólo el 18 de mayo. Y así fue como nuestra salida a la bolsa fue el día antes de mi boda".

Zuckerberg relató que la boda fue especial, pero que el proceso con Facebook no fue para nada hábil y quiso estar en la trinchera junto a su equipo de trabajo.

"Tuve que acortar nuestra luna de miel a cinco días. A cambio, le prometí a Priscilla que cada año tendríamos nuestra luna de miel cuando celebráramos nuestros aniversario (...) Una lección que he aprendido del matrimonio es que explorar juntos sólo mejora con el tiempo".

Zuckerberg que ha estado viajando por Estados Unidos junto a su esposa para visitar todos los estados durante este año.